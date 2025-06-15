شكرا لقرائتكم خبر عن تضرر مبان في إسرائيل ووقوع إصابات عدة بتل أبيب وحيفا بسبب صواريخ إيران والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت نجمة داوود (الإسعاف الإسرائيلية)، إصابة مباني، وعدة أشخاص في قصف صاروخي إيراني استهدف تل أبيب وحيفا المحتلة.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن العديد من الصواريخ الإيرانية سقط في مناطق متفرقة من البلاد.

بدوره دعا التلفزيون الإيراني، الإسرائيليين إلى تجنب المناطق الحيوية

أطلقت القوات الإيرانية، دفعة صواريخ جديدة باتجاه إسرائيل، وفق ما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ قليل.

وقال الاحتلال في بيان: حدد جيش الدفاع الإسرائيلي أن صواريخ أطلقت مؤخرا من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل. وتعمل أنظمة الدفاع على اعتراض التهديد.

وأضاف: "يجب عليك الدخول إلى المناطق المحمية عند تلقي التنبيه، والبقاء هناك حتى إشعار آخر، لن يُسمح بمغادرة المنطقة المحمية إلا بعد تلقي تعليمات صريحة. يجب عليك الاستمرار في العمل وفقًا لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية".