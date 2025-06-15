شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبري: العديد من الصواريخ الإيرانية سقطت في مناطق متفرقة من إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

قالت وسائل إعلام عبرية، إن العديد من الصواريخ الإيرانية سقط في مناطق متفرقة من البلاد، مشيرة إلى أن هيئة الدفاع الجوي لم نتلق أي بلاغات عن وقوع إصابات.

أطلقت القوات الإيرانية، دفعة صواريخ جديدة باتجاه إسرائيل، وفق ما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ قليل.

وقال الاحتلال في بيان: حدد جيش الدفاع الإسرائيلي أن صواريخ أطلقت مؤخرا من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل. وتعمل أنظمة الدفاع على اعتراض التهديد.

وأضاف: "يجب عليك الدخول إلى المناطق المحمية عند تلقي التنبيه، والبقاء هناك حتى إشعار آخر، لن يُسمح بمغادرة المنطقة المحمية إلا بعد تلقي تعليمات صريحة. يجب عليك الاستمرار في العمل وفقًا لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية".