شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: أي ضرر يطال كنيسة هو كمن أصاب مسجدًا فنحن شركاء في الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من الشخصيات القبطية البارزة، يتقدمهم عيد لبيب - عضو مجلس الشيوخ سابقًا، وذلك في لقاء ودّي يعكس روح التآخي والمحبة التي تجمع أبناء الوطن الواحد.

وفي بداية اللقاء، رحّب وزير الأوقاف بالوفد الكريم، مؤكدًا على أن المصريين جميعًا يشكلون نسيجًا وطنيًا واحدًا، لا تفرقه الديانات أو العقائد، بل يجمعه الانتماء للوطن الواحد، ومشدِّدًا على أن أي أذى يصيب مصريًا هو أذى لكل المصريين، وأي ضرر يطال كنيسة هو كمن أصاب مسجدًا تمامًا، فنحن شركاء في الوطن والمصير.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن بالغ شكرهم وتقديرهم لوزير الأوقاف على مكالمته الهاتفية التي أجراها للاطمئنان على كنيسة (إسنا) عقب الحريق المؤسف الذي وقع مؤخرًا، مشيرين إلى أن هذه اللفتة الإنسانية النبيلة تعكس وعيًا وطنيًا خالصًا وشعورًا صادقًا بالمسؤولية.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية تعزيز قيم المواطنة والتعايش المشترك، والعمل سويًا من أجل ترسيخ ثقافة التسامح والمحبة بين أبناء المجتمع المصري الواحد.