شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العامة لتعليم الكبار تكرم حازم محمد من ذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت الهيئة العامة لتعليم الكبار بتكريم أحد نماذج الإرادة والتحدي، حيث زار المهندس رائد هيكل، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار حازم محمد إبراهيم من ذوي الهمم؛ لتسليمه شهادة محو الأمية، وذلك فى إطار الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وخاصة أصحاب الهمم، وضمان حصولهم على فرص تعليم عادلة ومتكافئة.

وأكد المهندس رائد هيكل أن هذا التكريم:"رسالة واضحة بأن الهيئة ملتزمة بتوجيهات القيادة السياسية التي تضع الإنسان أولًا، وتعتبر التعليم أحد مفاتيح التمكين الحقيقي لذوي الهمم، موضحا أن زيارة حازم وتسليمه الشهادة في منزله هو واجب إنساني قبل أن يكون إجراءً رسميًا، فهو رمز للإصرار والعزيمة، وتكريمه هو تكريم لكل من يرفض الاستسلام لقيود الواقع.

وأكد هيكل أن الهيئة تعمل على تطوير برامج تعليم الكبار بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، مشددًا على أن الاهتمام بذوي الهمم ليس شعارًا، بل التزامًا وطنيًا نترجمه إلى خطوات فعلية على الأرض، ونسعى جاهدين لتوفير بيئة تعليمية دامجة، تدعم أبناءنا من ذوي الهمم؛ لأنهم جزء أصيل من نسيج الوطن، نحن لا ننتظر أن يأتي الدارس إلينا، بل نذهب إليه، وحازم إبراهيم مثال للإرادة التي لا تنكسر، واستحق هذا التكريم لأنه أثبت أن التعلم لا يعرف عائقًا.

وتسلم حازم شهادة التكريم، وقال:" أنا اتعلمت .. وبكتب اسمي وبابا وماما هم السبب." أنا من زمان مش قادر أمشي كويس، بس النهاردة قدرت أمشي بعقلي وقلمي، الشهادة دي بالنسبالي أغلى من أي حاجة، لأنها أول خطوة في حياة جديدة.

وقال والده: ابني حازم علّمني إن القدرة مش في الذكاء فقط ولكن القدرة في الإصرار، فيما قالت والدته إن ابنها مش مختلف ولكن موهوب من نوع تانى وإحنا دورنا نفتح له الباب، أنا مش بس أم حازم أنا أم لأي طفل زيه، محتاج بس فرصة."



حضر اللقاء: إيهاب سعيد مدير العلاقات العامة ومحمد بشر مدير فرع القاهرة ووليد حويلة مدير التدريب وأحمد عبد الموجود مسؤول الاتصال السياسي وهشام فهيم للتوثيق الفوتوغرافي ويسري ذكي مدير العلاقات العامة فرع القاهرة.