شكرا لقرائتكم خبر عن ريد كاربت في غزة.. حفل لتكريم أصحاب الكارو والحمير لخدمتهم سكان القطاع (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق سكان قطاع غزة مبادرة لتكريم أصحاب عربات "الكارو" بفرش السجادة الحمراء لتكريمهم على دورهم الكبير في توفير وسائل نقل أقل تكلفة مع احكام الاحتلال الإسرائيلى الحصار على القطاع ومنع إدخال الوقود والسولار.

وحرص سكان القطاع على إضفاء طابع مختلف على الاحتفالية فقاموا بفرش السجادة الحمراء وتزيين "الحمير" بالقباعات والورود وتخصيص لهم الحرير كزي لهم خلال التكريم، مؤكدين أن الدواب لها دورا في عملية نقل جثامين الشهداء والجرحى للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

ويفرض جيش الاحتلال الاسرائيلي حصارا خانقا على قطاع غزة منذ اكتوبر 2023، ويرفض الاحتلال ادخال الوقود والسولار اللازم للمستشفيات والسيارات، مما فاقم الأوضاع المعيشية المتدهورة في القطاع وسط معاناة لا تنتهي.

استُشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم /الأحد/، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منزل جنوب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا لعائلة غراب جنوب مخيم النصيرات، ما أدى إلى استشهاد 8 مواطنين وإصابة آخرين.

وكان فلسطينيا قد استشهد وأُصيب آخرون، في وقت سابق من اليوم، جراء استهداف طائرات الاحتلال لمحيط مقبرة السوارحة بوسط قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 55 ألفا و362 شهيدًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 128 ألفا و741 جريحا، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.