شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر المصري يمنح دورة إسعافات أولية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الهلال الأحمر المصري عن عقد دورة تدريبية فى مجال الإسعافات الأولية للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية، بمشاركة نحو 24 مستفيدًا، ويشمل التدريب جانب نظرى من خلال منح كل متدرب إرشادات الإسعافات الأولية على طريقة برايل، وتدريب عملى على المسح الأولى، إنعاش القلب والتنفس (CPR)، انسداد مجرى الهواء المفاجئ، مشاكل التنفس، الأزمة القلبية، السكتة الدماغية، الصدمة، مرض السكر، التشنجات، الإغماء، الإسهال، الجروح، النزيف، الحروق، الكسور، التسمم، العض واللسعات واللدغات، التعرض للحرارة أو البرودة الشديدة

تستهدف دورات الهلال الأحمر المصري فى مجال دعم الحياة الأساسى والإسعافات الأولية، جميع فئات المجتمع، من طلاب المدارس والجامعات، شباب النوادى، ربات البيوت، العاملون بالشركات والمصانع والبنوك والمنظمات الدولية.

ويمكن الحصول على دورة الإسعافات الأولية والاستفسار عبر الاتصال بالخط الساخن رقم ( 15322)، أو التواصل عبر صفحة الهلال الأحمر المصرى الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".