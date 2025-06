شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة البريطانية تعلن منح عالم مصرى وسام شرف ملكي بمناسبة عيد ميلاد الملك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت حكومة المملكة المتحدة، اختيار الأستاذ الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، ضمن قائمة الشرف لعيد ميلاد الملك 2025، و منحه عضوية وسام الشرف الملكي في المملكة المتحدةMember of the Most Excellent Order of the British Empire (MBE) .

وأعلنت الحكومة البريطانية عبر موقعها الرسمي، أن هذا التكريم المرموق تقديراً لإسهاماته البارزة في مجال التعليم في كل من المملكة المتحدة ومصر.

ويحمل الدكتور محمد لطفي، سجلًا وتاريخا حافلًا ومسيرة علمية كبيرة ، ورفع اسم مصر عاليًا ، فهو من أصغر من تبوأ منصبًا أكاديميا قياديًا بجامعات المملكة المتحدة، ومن أبرز تلك المناصب، النائب الأول لرئيس لجامعة كوفنتري ونائب رئيس جامعة كارديف متروبوليتان ، وكذلك جامعة ساندرلاند في المملكة المتحدة.

وشغل أيضًا الدكتور "لطفي" منصب عضو مجلس إدارة الماجنا كارتا في بولونيا Magna Charta Observatory الداعمة للقيم والحقوق الأساسية واستقلالية التعليم والبحث بالجامعات، منذ عام 2011 وحتى 2019، ويتقلد حاليًا منصب سفيرًا بالماجنا كارتا، كما يتقلد منصب نائب رئيس الشبكة العربية الأوروبية لتدريب القيادات الجامعية أرلين ARELEN.

كما شغل منصب مستشار مؤسسة قيادة التعليم العالي بالمملكة المتحدة، وعضو بالمجلس الأكاديمي لبرنامج القادة في التعليم العالي الدولي بها، Leadership Foundation for Higher Education.

والجدير بالذكر أن جامعة سندرلاند بالمملكة المتحدة، سبق ومنحت الدكتور "لطفي"، الدكتوراه الفخرية في التعليم عام ٢٠٢٣ تقديراً لمسيرته المهنية الممتدة لأكثر من 30 عاماً وإنجازاته البارزة في تدويل التعليم العالي وجهوده المتميزة أثناء عمله بالمملكة المتحدة.