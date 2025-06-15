شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: أول أيام امتحانات الثانوية.. لا شكاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول عدد الخليج 365 المطبوع الصادر صباح غد، عددا من الملفات والتغطيات الإخبارية الهامة، كان أبرزها: أول أيام امتحانات الثانوية "لا شكاوى".. مصر ترفض توسيع دائرة الصراع فى المنطقة.. الكارثة الإنسانية تتفاقم فى غزة والاحتلال يواصل حصد أرواح الفلسطينيين

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