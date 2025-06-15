شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تصدر 3 منشورات من منتجات دوائية غير مطابقة ومغشوشة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت هيئة الدواء 3 منشورات هامة تحذر من تشغيلات دوائية غير مطابقة للمواصفات ومغشوشة، كما شددت الهيئة على أن التحذيرات الصادرة لا تعني حظر تداول الدواء بشكل كامل، بل تقتصر فقط على التشغيلات المحددة، داعية الصيادلة والمواطنين إلى الرجوع لمصادر موثوقة في حال وجود شكوك حول أي عبوة دوائية.

ودعت هيئة الدواء الصيدليات ومنافذ التوزيع إلى التوقف عن تداول التشغيلات المذكورة في المنشور.وبالنسبة للمواطنين، ففي حالة الشك أو الحاجة إلى المزيد من الاستفسارات، يمكن التواصل مع الهيئة عبر الخط الساخن 15301 أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي