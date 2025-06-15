شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تعلن عن عقد تدريبات لمعلمى اللغة الإنجليزية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا إلى المديريات التعليمية، موضحة بالإشارة إلى التعاون بين الوزارة والمركز الإقليمي للغة الإنجليزية بالسفارة الأمريكية بالقاهرة؛ لإعداد برامج تدريبية لمعلمي اللغة الإنجليزية؛ بهدف مساعدتهم للوصول إلى الاحترافية في التدريس، يعتزم المركز عقد دورتين تدريبيتين خلال شهر أغسطس 2025، تستهدف كل دورة تدريب 50 معلمًا لتناسب مستويات الخبرة المختلفة للمعلمين خبرات من 1 - 5 سنوات) و خبرات من10 سنوات فأكثر.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تدريب معلمي محافظات الوجه البحري في القاهرة، وتدريب معلمي محافظات الوجه القبلي في الأقصر، كما سيتحمل المركز الإقليمي للغة الإنجليزية بالسفارة الأمريكية بالقاهرة كافة تكاليف الإقامة والإعاشة وحجز مكان التدريب؛ وعليه فإن الوزارة لن تتحمل أية أعباء مالية تتعلق بتنفيذ هذه البرامج، ويتم التسجيل للمعلمين وفق خبراتهم في ضوء الروابطين التاليين:

المعلمون المبتدئون من 1 - 5 سنوات والمعلمين ذوى الخبرة من 10 سنوات فأكثر يتم التسجيل عبر الرابط المخصص لذلك.

وشددت الوزارة على أنه يتم التوجيه نحو إبلاغ من يرغب من معلمي اللغة الإنجليزية في التسجيل على الروابط سالفة الذكر.