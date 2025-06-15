المستشارة أمل عمار تستقبل وفدا من الجامعة الأمريكية بمصر وجامعة جورج واشنطن بأمريكا

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استقبلت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ، وفدا من أساتذة وطلاب الجامعة الأمريكية بمصر وجامعة جورج واشنطن بأمريكا ، بهدف التعرف على تجربة وجهود المجلس فى ملف تمكين المرأة .

ورحبت المستشارة أمل عمار بالوفد بمقر المجلس ، واستعرضت تاريخ انشائه باعتباره الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة المصرية، وتطرقت الى جهوده فى هذا الملف، وعرضت نبذة عن أنشطة ومشاريع المجلس بشمل عام و ضمن "المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية" ومنها تحويشة، والإطار الوطني للاستثمار في الفتيات "نورة" ونور ، كما أشارت إلى جهود المجلس فى التوعية على أرض الواقع عبر حملات طرق الأبواب التى يطلقها المجلس بجميع المحافظات ، وأنشطة القيادات الدينية، كما استعرضت أبرز القوانين والتشريعات التي صدرت وانتصرت للمرأة المصرية.

وقد تضمن اللقاء عرضا لأهم شراكات المجلس مع الجهات الوطنية والدولية ، والمشروعات التى ينفذها المجلس بالتعاون مع الجهات الشريكة، علاوة على عرض للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ومحاورها وأهم الإنجازات التى تحققت فى اطارها، إلى جانب عرض دور مكتب شكاوى المرأة بالمجلس فى تقديم الدعم والمساندة القانونية والنفسية والاجتماعية للمرأة وآلية التواصل معه، ودور مركز تنمية المهارات فى التمكين الاقتصادي للمرأة، كما تمت الإشارة الى جهود المجلس في مشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي تحويشة الذى ينفذه المجلس ضمن برنامج الشمول المالى.

و أكد الوفد سعادته و استفادته بهذه الزيارة للمجلس القومي للمرأة والتعرف على تجربته الملهمة فى تمكين المرأة.

شهد اللقاء حضور كل من الأستاذة شيرويت إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات الدولية والتعاون الدولي، والدكتورة شيماء نعيم المديرة العامة للإدارة الاستراتيجية، ومي محمود المديرة العامة لتنمية مهارات المرأة، وأسماء بغدادي مدير عام المكتب الفني لرئيسة المجلس ، ونورهان زينهم مسؤولة برامج ومشروعات تنموية بمكتب شكاوي المرأة ، وعزيزة عصام ممثلة إدارة الشمول المالي.