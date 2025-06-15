خالد عبد الغفار: الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتأهيل الشباب للحياة السياسية

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عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، لقاءً موسعاً مع لجنة الصحة والسكان، بنموذج محاكاة مجلس الشيوخ، بوزارة الشباب والرياضة بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك في ضوء المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان».

حضر الاجتماع، الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، والدكتور محمد عبدالفتاح رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، والدكتور حسام أبو زيد مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي، والدكتور وائل عبدالرحيم رئيس المجلس بالنموذج، إلى جانب ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة، وأعضاء لجنة الصحة والسكان بنموذج محاكاة مجلس الشيوخ.

وخلال الاجتماع، أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء، بطبيعة عمل اللجنة والدور الفاعل الذي يقوم به نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، باعتباره تجربة رائدة في إعداد وتأهيل الكوادر السياسية من الشباب، مؤكداً أهمية هذا النموذج في بناء جيل جديد من القيادات الشابة، القادرة على المشاركة الفعالة في صناعة القرار.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتأهيل الشباب للحياة السياسية وتنمية مهاراتهم، انطلاقاً من دورهم الحيوي في بناء الدولة الحديثة، مؤكدا أن الشباب هم حجر الزاوية في التنمية البشرية، وتمكينهم سياسياً ومجتمعياً يعد ركيزة أساسية لبناء مجتمع واعٍ ومنتج.

وشدد الدكتور خالد عبدالغفار، على حرص الوزارة على تعزيز قنوات التواصل المباشر والمستمر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، بما يضمن تطوير السياسات الصحية وتحقيق تطلعات المواطنين.

وفي كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن نموذج محاكاة مجلس الشيوخ يُعد من أبرز مشروعات الوزارة في مجال التثقيف السياسي، ويأتي في إطار استراتيجية بناء الوعي وتمكين الشباب من أدوات الفهم الحقيقي لطبيعة العمل التشريعي ودور المؤسسات الوطنية، قائلًا: «نحرص أن يكون هذا النموذج تجربة جادة ومحترفة تعكس مستوى وعي الشباب المصري».

وأوضح الدكتور أشرف صبحي، أن وزارة الشباب والرياضة، تعمل على ربط برامجها التدريبية والنماذج الشبابية بالمؤسسات التنفيذية بشكل مباشر، إيمانًا بأن صقل المهارات لا يكتمل إلا من خلال الاحتكاك الحقيقي بالقضايا والملفات الواقعية، مؤكدًا أن مشاركة لجنة الصحة والسكان -التابعة للنموذج- في اجتماع مشترك مع وزارة الصحة، يمثل نموذجًا عمليًا لهذا الربط، ويؤكد تأثير ووزن ما يقدمه الشباب.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نموذج محاكاة مجلس الشيوخ يعد مشروعا قوميا تدريبيا، تنفذه وزارة الشباب والرياضة، ويهدف إلى تأهيل الشباب للمشاركة السياسية والبرلمانية، من خلال محاكاة واقعية لهياكل واختصاصات وآليات عمل مجلس الشيوخ المصري.

وأضاف «عبدالغفار» أن اللقاء تضمن استعراض اختصاصات لجنة الصحة والسكان، بنموذج المحاكاة، والتي تشمل دراسة قضايا الصحة العامة والسكان، واقتراح السياسات والبرامج اللازمة لتطوير الخدمات، فضلا عن إعداد تقارير وتوصيات لمجلس الشيوخ، مضيفاً أن اللقاء شهد أيضًا عرضاً للأنشطة والفعاليات التي نفذها النموذج خلال الفترة الماضية، فضلاً عن مناقشة التوصيات التي طرحها أعضاء اللجنة بشأن القضايا المتعلقة بالصحة والسكان.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تضمن نقاشاً موسعاً لأبرز التحديات التي تواجه المنظومة الصحية في مصر، حيث تم بحث وتبادل الرؤى والأفكار المقدمة من الأعضاء بهدف الوصول إلى حلول مستدامة، تسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.