شكرا لقرائتكم خبر عن "حماية المستهلك" يعلن عن تخصيص خدمة تلقي الشكاوى باللغة الإنجليزية للأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى ابراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية المستهلك، الدكتور سامح الحفنى، وزير الطيران المدنى، بمقر وزارة الطيران المدنى، لبحث سُبل التعاون المشترك بين الجانبين وتعزيز حماية ووعى المستهلك الأجنبى على الأراضى المصرية طوال فترة إقامته، باعتبار أن المطار هو نقطة الاستقبال الأولى للزائرين والسائحين، ويُشكّل الانطباع الأول عن جودة الخدمات المقدمة فى الدولة، بما يعكس جهود الدولة فى تطوير الخدمات المقدمة داخل المطارات المصرية.

يأتى هذا اللقاء فى ضوء حرص الدولة بمختلف مؤسساتها على تقديم تجربة استثنائية للوفود الأجنبية والزائرين من مختلف دول العالم، بما يعكس صورة حضارية متكاملة عن مصر، ويعزز ثقة السائح فى المنظومة الاقتصادية والخدمية الوطنية، من خلال تعريفه بحقوقه كمستهلك خلال تواجده فى مصر.

وأعرب ابراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن سعادته بهذه الزيارة، مُعربًا عن تطلعه لتوطيد أواصر التعاون بين جهاز حماية المستهلك ووزارة الطيران المدنى، لدعم الجهود المشتركة مما يعزز جهود الدولة فى خلق مناخ آمن وجاذب للاستثمار لكافة الوفود الأجنبية السياحية داخل مصر، مؤكدا أن التوجيهات واضحة فى هذا الصدد وهى التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بصورة تعكس مدى التقدم والإنجاز الذى حدث فى مختلف أوجه الحياة فى الدولة المصرية، وبما يليق بمكانتها الحضارية العريقة أمام العالم أجمع.

وقد ناقش الجانبان آليات تطوير منظومة تلقى شكاوى المسافرين والسائحين فضلا عن توعية الزائر الأجنبى بحقوقه كمستهلك، على أن تبدأ التجربة من مطار القاهرة الدولى، تمهيدًا لتعميمها تدريجيًا على مختلف المطارات المصرية.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أننا نستهدف فى المقام الأول حماية حقوق المستهلكين المقيمين على الأراضى المصرية كافة لا سيما المستهلك الأجنبى باعتباره ضيفًا على أرض الوطن، وواجهة مباشرة تعكس صورة الدولة المصرية ومدى التزامها بمعايير الشفافية والنزاهة والتنافسية فى المعاملات التجارية، مضيفاً، أن الجهاز يعمل على تعزيز سبل التعاون مع مختلف الجهات المعنية لضمان تقديم خدمات عالية الجودة، وتوفير آليات فعّالة لتلقى شكاوى المستهلكين والرد عليها بسرعة وكفاءة عالية.

وأكد الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدنى، أن التعاون مع جهاز حماية المستهلك يُعد خطوة مهمة نحو تطوير منظومة حقوق المسافرين وتعزيز الثقة فى الخدمات المقدمه لهم، مشيرًا إلى أن التنسيق المشترك والتكامل بين مؤسسات الدولة يساهم فى إرساء مبادئ الشفافية والاستجابة الفعالة لملاحظات المسافرين، بما يواكب تطلعات الدولة فى تقديم تجربة سفر متكاملة للسائحين والزوار

وأعلن إبراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن تخصيص خدمة تلقى الشكاوى والبلاغات باللغة الإنجليزية عبر الخط الساخن للجهاز "19588"، إلى جانب إتاحة نفس الخدمة من خلال تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالجهاز على الهواتف الذكية، لتسهيل التواصل مع السائحين الأجانب وتعزيز منظومة حماية المستهلك داخل المطارات المصرية، بما يسهم فى دعم صورة الاقتصاد الوطنى على المستويين المحلى والدولى لافتا إلى أن التعاون بين الجانبين يشمل أيضًا العمل على نشر ثقافة حماية المستهلك لدى السائحين، من خلال توفير وسائل تعريفية وإرشادية داخل المطارات والمواقع السياحية، بما يُعرّف الزائرين بحقوقهم ويوضح آليات التواصل مع الجهات المختصة فى هذا الشأن.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أننا ماضون بخُطى ثابتة من خلال آليات عمل غير تقليدية تتفاعل مع شكاوى المواطنين واحتياجاتهم، وذلك بالتعاون المستمر والتنسيق التام مع مختلف أجهزة الدولة المعنية، وهو ما يعد الغرض الأساسى الذى أنشئ من أجله هذا الجهاز، بما يواكب المتغيرات والمستجدات على الساحة المجتمعية فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتعظيم أداء الجهاز ليقوم بدوره فى ضبط الأسواق، وتحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين كافة على أراضى الدولة المصرية.