شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تطلق دفعة صواريخ جديدة على إسرائيل.. والاحتلال يفعل أنظمة الدفاع والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت القوات الإيرانية، دفعة صواريخ جديدة باتجاه إسرائيل، وفق ما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ قليل.

وقال الاحتلال في بيان: حدد جيش الدفاع الإسرائيلي أن صواريخ أطلقت مؤخرا من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل. وتعمل أنظمة الدفاع على اعتراض التهديد.

وأضاف: "يجب عليك الدخول إلى المناطق المحمية عند تلقي التنبيه، والبقاء هناك حتى إشعار آخر، لن يُسمح بمغادرة المنطقة المحمية إلا بعد تلقي تعليمات صريحة. يجب عليك الاستمرار في العمل وفقًا لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية".