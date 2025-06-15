شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تطالب رسميا بإقامة تحالف دولي للدفاع عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن تل أبيب طالبت رسميا بإقامة تحالف دولي للمساعدة في الدفاع عن إسرائيل واعتراض الصواريخ الإيرانية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.

وشنت إسرائيل سلسلة غارات جوية وجوية - سيبرانية استهدفت منشآت نووية ومواقع عسكرية حساسة في عمق الأراضي الإيرانية.

وشملت العملية منشآت نطنز وأراك وفوردو النووية، مراكز القيادة للحرس الثوري، ومنشآت لتطوير الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وجاءت الضربات بالتزامن مع هجوم سيبراني واسع شلّ الدفاعات الجوية الإيرانية مؤقتًا، وسُجلت هجمات بطائرات "F-35" بدون اعتراض فعال.

