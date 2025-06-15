شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن انتشال جثة مقدم أسير من داخل قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، اليوم الأحد، تحرير جثة المقدم الأسير أفيف أتزيلي من داخل قطاع غزة، وذلك بعد صدور إذن رسمي بالنشر في بيان.

وذكر البيان المشترك أن عملية الإنقاذ نُفذت الأسبوع الماضي بالتزامن مع تحرير الجندي الأسير يائير يعقوب، الذي تم الكشف عن اسمه في وقت سابق.

وقال البيان: أنقذت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) الضحايا من منطقة خان يونس في عملية معقدة، ووردت المعلومات الأولية حول مكان الرهائن المتوفين عقب استجواب أحد الإرهابيين من قبل جهاز الأمن العام".

وأضاف: "بعد التأكد من صحة المعلومات، عثرت قوات من اللواء 188 على فتحة نفق تحمل علامات مشبوهة. وتوجهت قوات من وحدة ياهلام إلى موقع الحادث ودخلت فتحة النفق، وعثرت على الرهينتين المتوفين".