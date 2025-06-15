شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الثانوية العامة 2025.. بدء تحديد درجات القبول بعد إعلان نتائج الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث كثير من أولياء الأمور والطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية عن تنسيق الثانوية العامة 2025 ، للعام الدراسى المقبل، حيث تبدأ المديريات التعليمية فى تحديد درجات القبول بتنسيق الثانوية العامة 2025 بعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى 2025.

ويعتمد تحديد درجات تنسيق الثانوية العامة على درجات الطلاب والمجمع التكرارى للمجموع وارتفاع الدرجات، للطلاب فى نتيجة الشهادة الإعدادية فإذا كانت هناك أعداد كبيرة من الطلاب حاصلة على درجات مرتفعة سوف تحدد درجات القبول بتنسيق الثانوية العامة بشكل مرتفع حيث قد تتخطى فى القاهرة والجيزة الـ" 220 درجة، كما يتم تحديد درجات تنسيق الثانوية العامة 2025 حسب المقاعد والأعداد المطلوبة فى الثانوية العامة أو الصف الأول الثانوى العام بالعام الدراسى 2025، 2026.

ويعتمد كل محافظ درجات تنسيق الثانوية العامة 2025 على حدة حسب أعداد طلاب الشهادة الإعدادية وأيضا الأماكن الشاغرة فى الصف الأول الثانوى العام بالعام الدراسى المقبل 2025، 2026، كما يختلف تنسيق الثانوية العامة 2025 من حيث الدرجات حسب كل محافظة فهناك محافظات تحدد درجات القبول بتنسيق الثانوية العامة بـ" 200 درجة وبعضها أقل والبعض الأخر تصل ل 240 درجة من إجمالى مجموع درجات الشهادة الإعدادية 280 درجة.

وكان محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صاب، وافق العام الماضى على النزول بدرجة الحد الأدنى لـتنسيق القبول بالثانوى العام بالقاهرة من 232 درجة إلى 225 درجة، وفصول الخدمات أقل من تنسيق الثانوى العام بـ 40 درجة، وذلك استجابة لرغبة أولياء الأمور.