شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات لوزير الخارجية مع ويتكوف ومستشار ترامب لبحث التصعيد بالشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى اتصالان هاتفيان، اليوم الأحد، بين د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة و"ستيف ويتكوف" مبعوث الرئيس الأمريكى الخاص للشرق الأوسط، و"مسعد بولس" كبير مستشارى الرئيس الأمريكى للشئون العربية والشرق الأوسط والمستشار رفيع المستوى لأفريقيا.

تناول الاتصال مع "ستيف ويتكوف" التصعيد المتسارع فى الشرق الأوسط على إثر المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران وما تمثله من خطورة بالغة على أمن واستقرار المنطقة، حيث أكد الوزير عبد العاطى من جانبه على ضرورة الحد من التصعيد العسكرى واحتواء الموقف واللجوء إلى الحلول السياسية والدبلوماسية، منعا لانزلاق المنطقة إلى دائرة مفرغة من العنف، مشيرا إلى أهمية وقف اطلاق النار واستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران حول البرنامج النووى الايرانى.

من ناحية أخرى، تناول الاتصال بين وزير الخارجية و"مسعد بولس" مستجدات الأوضاع فى السودان، وليبيا، ومنطقة البحيرات العظمى، حيث تم التأكيد على أهمية تكثيف التعاون والتنسيق المصري- الأمريكى المشترك للدفع بحلول سياسية لهذه الأزمات، وأهمية دعم المؤسسات الوطنية للدول، واحترام سيادتها، ووحدة وسلامة أراضيها. كما تم الاتفاق على أنه لا توجد حلول عسكرية للازمات التى تموج بها المنطقة وانما فقط حلول سياسية لهذه الأزمات فى إطار مبادئ القانون الدولى.