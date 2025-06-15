السلطات الإيرانية تعتقل 13 شخصا فى غلستان بتهم دعم إسرائيل

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اعتقال 13 شخصا في محافظة غلستان، بتهمة دعم العدوان الإسرائيلي على البلاد.

وصباح اليوم ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، أن شخصين تتهمهما إيران بأنهما عنصران تابعان لجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) تم اعتقالهما في إقليم البرز بينما كانا يجهزان متفجرات ومعدات.

كما قالت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية إن العنصرين كانا يعملان على تجهيز قنابل معدة للتفجير إلكترونيا عن بعد.

ولم تكشف الوكالة أي تفاصيل حول هوية الشخصين اللذين يمكن أن يواجها عقوبة الإعدام إذا تمت إدانتهما.