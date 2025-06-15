اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية بالاسم ورقم الجلوس

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القاهرة - سامية سيد - الخليج 365 ينشر نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية، بالاسم ورقم الجلوس، متمنيًا للطلاب النجاح والتفوق.

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أعلن الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية.

وأوضح وكيل التعليم، أن باب التظلمات على النتيجة سيفتح اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 17 يونيو 2025، ويستمر لمدة خمسة عشر يومًا.

جاء ذلك بعد اعتماد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، منذ قليل، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 / 2025، حيث بلغت نسبة النجاح 85.5%..

نسبة النجاح بالإعدادية في الإسكندرية تتجاوز 50%

وأشار المحافظ إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات هذا العام بلغ 113967 طالبًا وطالبة، حضر منهم 110105 طالبًا وطالبة، فيما بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة نجاح 50% فأكثر نحو 94087 طالبًا وطالبة، جاء ذلك بحضور الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

وهنأ محافظ الإسكندرية الطلاب الناجحين وأسرهم، معربًـا عن تمنياته بمزيد من التفوق والنجاح في المراحل الدراسية القادمة، كما أعرب عن تقديره لجهود أولياء الأمور ودورهم في تحقيق هذا النجاح، مطالبًا الطلاب بمواصلة الاجتهاد والحفاظ على ما حققوه من تفوق.

لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الإسكندرية اضغط هنا