شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي عن الحرب بين إسرائيل وإيران: من الممكن أن نشارك في القتال والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة ABC ردا على دعوة اسرائيل للولايات المتحدة للمشاركة في الحرب ضد إيران: "لسنا منخرطين في هذه اللحظة ومن الممكن أن نشارك".

وأكد ترامب أنه منفتح على وساطة روسيا بين إسرائيل وإيران، مضيفا: "نعم، أنا منفتح على ذلك، وبوتين أيضًا مستعد، واتصل بي بشأن ذلك، وتحدثنا مطولاً فى هذا الموضوع أكثر من حديثنا عن وضع الحرب الأوكرانية... أعتقد أن هذا أمر سيُحل.

وصباح اليوم الأحد، كتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي:" أن الولايات المتحدة ليس لها علاقة بالهجوم على إيران ليلة السبت وحذر من الرد إذا ضربت الولايات المتحدة. وحث الرئيس إيران أيضًا على التوصل إلى اتفاق.

وتدخل عمليات التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل يومها الثالث، فبعد أن نفذت تل أبيب فجر الجمعة، سلسلة من الغارات الجوية ضد طهران، في واحدة من أعنف الضربات العسكرية التي تطال العمق الإيراني منذ سنوات، وردت السلطات الإيرانية فجر السبت على الهجمات وأطلقت دفعات كبيرة من الصواريخ.