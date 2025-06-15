شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعلن قصف طائرات تزود بالوقود في مطار مشهد الإيراني والان مع تفاصيل الخبر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصف طائرات تزود بالوقود في مطار مشهد الإيراني، مؤكدا العمل على تحقيق التفوق الجوي في كافة أنحاء إيران.

وقال في بيان اليوم الأحد، إن "الضربة في مشهد هي الأبعد مسافة منذ بدء العملية وتم تنفيذها على بعد 2300 كيلومتر."

ووافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، على تمديد حالة الطوارئ الخاصة في الجبهة الداخلية حتى 30 يونيو.

وجاء في قرار الحكومة أن تمديد حالة الطوارئ جاء "في ضوء تقييمات قوات الأمن، كما وردت، بأن القصف واسع النطاق سيستمر ضد السكان المدنيين في جميع أنحاء إسرائيل، وأيضا في ضوء استمرار النشاط العملياتي لجيش الدفاع الإسرائيلي".