شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسماء أوائل الطلاب بالشهادة الإعدادية في الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

ينشر الخليج 365 أسماء اوائل الطلاب بـ الشهادة الإعدادية بالإسكندرية، حيث اعتمد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، منذ قليل، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 / 2025، حيث بلغت نسبة النجاح 85.5%.

وأشار المحافظ إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات هذا العام بلغ 113967 طالبًا وطالبة، حضر منهم 110105 طالبًا وطالبة، فيما بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة نجاح 50% فأكثر نحو 94087 طالبًا وطالبة.

لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى الإسكندرية اضغط هنا.

جاء ذلك بحضور الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

وهنأ محافظ الإسكندرية الطلاب الناجحين وأسرهم، معربًـا عن تمنياته بمزيد من التفوق والنجاح في المراحل الدراسية القادمة، كما أعرب عن تقديره لجهود أولياء الأمور ودورهم في تحقيق هذا النجاح، مطالبًا الطلاب بمواصلة الاجتهاد والحفاظ على ما حققوه من تفوق.

من جانبه، أكد الدكتور عربي أبو زيد أن نتيجة الشهادة الإعدادية تم رفعها على الموقع الإلكتروني.

كما أوضح أن باب التظلمات على النتيجة سيفتح اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 17 يونيو 2025 ، ويستمر لمدة خمسة عشر يومًا.

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 117625 طالبًا وطالبة، موزعين على 306 لجنة امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية التسع بالمحافظة، تشمل 6 لجان للتعليم المهني، و5 لجان للصم وضعاف السمع، ولجنتين للمكفوفين، وشارك في الامتحانات 20742 مابين رؤساء لجان ومراقبين أوائل ومراقبين وملاحظين وأمن ومعاونين وعمال.



نتيجة الشهادة الإعدادية



نتيجة الشهادة الإعدادية