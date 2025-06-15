شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: سيكون هناك سلام قريب بين إسرائيل وإيران والان مع تفاصيل الخبر

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه "سيكون هناك سلام قريبًا بين إسرائيل وإيران".

وكتب ترامب في تدوينة على تروث سوشال: "يجب على إيران وإسرائيل أن تتوصلا إلى اتفاق، وسوف تتوصلان إلى اتفاق، تمامًا كما فعلتُ مع الهند وباكستان، حين استخدمت التجارة مع الولايات المتحدة لإدخال العقل والمنطق والتماسك في المحادثات مع قائدَين ممتازَين كانا قادرَين على اتخاذ قرار سريع وإيقاف التصعيد".

وقال: "كذلك، خلال فترتي الرئاسية الأولى، كانت صربيا وكوسوفو على شفا مواجهة شديدة كما كان الحال لعقود، وكان هذا النزاع المستمر على وشك أن يتحول إلى حرب أوقفتُ ذلك (لكن بايدن أضر بالآفاق طويلة الأمد ببعض القرارات الغبية جدًا، وسأُصلح ذلك مجددًا).

وأكد ترامب أنه "سيكون هناك سلام قريبًا بين إسرائيل وإيران! هناك العديد من الاتصالات والاجتماعات تجري الآن. أقوم بالكثير، ولا أحصل على أي تقدير، لكن لا بأس، الشعب يفهم. لنجعل الشرق الأوسط عظيمًا من جديد"