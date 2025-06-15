شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: رئيس الجمهورية يتابع المخزون الاستراتيجى يوميا والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الحكومة والمجلس يتحركان لصالح المواطن، وأن كان هناك تقصير أو عدم وصول للمستوى المرضى نعد المواطنين ببذل المزيد من الجهد للوصول لمستوى مرضى للمواطنين.

وأكد فاروق، أنه فيما يخص تسعير المحاصيل الاستراتيجية، هناك توجيهات من السيد رئيس الجمهورية بضرورة أن يحصل الفلاح على سعر يفوق الأسعار العالمية، وما تم من تسعير للقمح محصول قصب السكر، خير دليل على ترجمة هذه التوجهات لصالح الفلاح.

وأعلن الوزير، انتهاء أزمة صرف متأخرات التوريد محصولى البنجر وقصب السكر يوم الأحد المقبل، مؤكدا المتابعة اليومية للمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وأن هذا تكليف من رئيس الجمهورية أيضا، وتعمل عليه الحكومة منذ تكاليفها، وقال "أنا مسئول عن الأمن الغذائي".

ورد فاروق خلال مشاركته في اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب على عدد من طلبات الإحاطة، اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة لافتا إلى وضع جدول لاستلام قصب السكر من المزارعين، وبشأن تذبذب الأسعار، قال إنه منذ تكلفنا وعرض الخطة على المجلس كان التفسير الجيد أحد أهم الأهداف مشاركتكم معي في دراسة زيادة سعر محصول قصب السكر وهناك عدة نقاط تؤثر في عملية التسعير منها الزراعات المثيلة والأسعار العالمية.

وأشار الوزير، إلى زيادة انتاجية محصول القمح هذا العام بنسبة بلغت حوالي 17% عن الأعوام السابقة، مرجعا ذلك إلى التسعير الجيد توقيت التسعير للمحصول، متابعا:" نسعى للاكتفاء الذاتي من القمح نتحدث عن استهلاك حوالي 9.5 مليون طن ونضع خطة لزيادة نسبة الزراعة المحلية خلال خمس سنوات بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والري وتشجيع الشهية المنفتحة للمزارع حتى لا يذهب لزراعات أخرى تحقق مزيد من الأرباح".

وأشار فاروق إلى الإعلان عن البورصة السلعية بهدف ضبط الأسعار موضحا أنها تعمل من خلال التعاون مع وزارة الزراعة وجهاز مستقبل مصر لضبط أسعار الزراعات، وأن قانون البورصة السلعية سيتم عرضه على مجلس النواب وشدد على أن الحكومة مع السوق الحر، لكنه أوضح "سيكون في توجيهات ليس أسواق تتحكم فيها الدولة ولكن تحديد لبعض الأماكن لزراعات محددة".

وفيما يخص تكافل وكرامة وإضافة المواليد على بطاقات التموين، قال:" تنقية البيانات عمل يومي، متعهدا بأن كل مواطني تكافل وكرامة سيتم إدراجها هذا الأسبوع ، لافتا إلى أن نظام الكارت الموحد الذي بدأ في بورسعيد ويحصل من خلاله المواطن على خدمات على التأمين الصحي وصرف التموين من خلال كارت موحد، مشيرا إلى تطبيقه على أكثر من 400 ألف مواطن حتى الآن.

وتابع:" سيتم تشكيل لجنة لزيارة أحد المطاحن التي لا يوجد به مغسلة، وذلك ردا على طالب النائب محمد محمود عبدالقوي بتركيب مغسلة للأقماح بمطحن الفيوم الآلي.

وتحفظ الوزير على كلمة بعض النواب بان هناك عدد من أصحاب المخابر يبيعون الدقيق قائلا:" بعض أصحاب المخابز يسرقو الدقيق المدعم"، قائلا:" اتحفظ على الكلمة، يوجد لدينا 35 ألف مخبز على مستوى الجمهورية، ينتجوا 270 ألف رغيف يوميا، وهناك رقابة بشكل يومى على المنظومة".

ولفت الوير، إلى أن المخزون الاستراتيجى أولوية، وتم تنويع مصادر استيراد القمح لـ 22 منشأ، والمخزون يتم متابعته من قبل رئيس الجمهورية يوميا.