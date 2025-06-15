شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قسم السموم بطب بور سعيد توضح مخاطر ضرب المنشآت النووية على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك الكثير من التساؤلات التي تدور في الأذهان بعد الحرب الإسرائيلية على إيران وضربها أجزاء من المنشآت النووية هناك، فما هو تأثير ضرب المفاعل النووي، والمنشآت النووية وهل تؤثر على صحتك، وعلى التربة وما أضرار تسريب المفاعل النووي إذا قامت إسرائيل بضربها.



المنشات النووىة

قالت الدكتورة هبة يوسف أستاذ ورئيس قسم السموم الإكلينيكية والطب الشرعي بطب بورسعيد ووكيل الكلية، إنه يمكن للجرعات العالية من الأشعة النووية المُشرِّدة أن تُسبب أعراضا حادة وأخرى مزمنة، موضحة أن المرض الحاد عن طريق التقليل من إنتاج كريات الدم الحمراء وإحداث أنيميا شديدة وضعف عام بالجسم وإلحاق الضرر بالجهاز الدوري والهضمي.



أما الجرعات العالية جدًا من الأشعة المُشرِّدة فقد تُلحق الضرر بالقلب والأوعية الدموية (الجهاز القلبي الوعائي)، والدماغ، والجلد، وبطانة الجهاز العظمي ونخاع العظام، حيث تظهر تأثيرات الإشعاع على هذه الأعضاء بشكل أساسي، كما تُعتَبر الإصابة الفورية بالحروق والقروح دليلًا على التعرُّض للإشعاعات.

وأضافت ان التعرض لفترات طويلة لبيئة ملوثة بالأشعة النووية قد تؤدِّي إلى الإصابة بأورام الجلد و أنواعٍ اخري من الأورام الخطيرة مثل : اللوكيميا، وسرطان الثدي آثار الملوثات المشعة علي البيئة..

ينتقل التلوّث الكيميائي، أو البيولوجي، أو الإشعاعي، أو النووي عن طريق الهواء، أو المياه، أو الغذاء، أو التربة، كذلك، فإنّ معظم العوامل الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية غير مرئية أو عديمة الرائحة أو غير محسوسة، وبالتالي فمن الصعب اكتشافها، بالإضافة إلى ذلك، تتزايد وتيرة الكوارث المرتبطة بالمناخ مثل حرائق الغابات والفيضانات، ممّا يزيد من أخطار الحوادث الطبيعية التكنولوجية، أي الحوادث التكنولوجية التي تسببها المخاطر الطبيعية.

وللوقاية من انفجارات المفاعل النووي يجب الحرص على ارتداء ملابس وقائية تحمي الجهاز التنفسي من استنشاق الغازات السامة مثل الكمامات وأجهزة التنفس المصممة خصيصا لذلك في أماكن المفاعلات النووية، و شرب المياه بكثرة لسهولة التخلص الجسم من الأشعة في سوائل الجسم مثل البول والبراز.