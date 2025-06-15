شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غدا.. انخفاض طفيف بالحرارة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 34 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين 16 يونيو 2025، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلاً وفى الصباح الباكر.

ومتوقع غدا شبورة مائية صباحاً، واضطراب الملاحة البحرية على شواطئ مطروح والعلمين والإسكندرية ، وسرعة الرياح من 40: 50 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2: 3 أمتار.

كما يشهد غدا نشاط رياح على كل الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 34 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 27 درجة.

الصغرى 20 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 26 درجة.

الصغرى 20 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 37 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 40 درجة.

الصغرى 27 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 40 درجة.

الصغرى 25 درجة.



