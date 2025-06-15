شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة صينية: المصنعون الصينيون يتجهون إلى مصر فى ظل الحرب التجارية والان مع تفاصيل الخبر

قالت صحيفة "ثاوث شاينا مورننج بوست"، إن عدداً متنامياً من المصنعين الصينيين يحولون إنتاجهم إلى مصر مع سعيهم لتخفيف أثر الرسوم الجمركية الأمريكية على الصين ودول جنوب شرق آسيا.

وتحدثت الصحيفة عن زيارات أصحاب المصانع الصينية لمصر، وقالت إنها أصبحت جزءاً من تحول أوسع فى سلاسل التوريد العالمية، حيث ينشئ المصنعون الصينيون مصانع مصرية، مؤمنين بأن مصر تمثل ملاذاً من التعريفات الجمركية الأمريكية الهائلة.

وذكرت الصحيفة، أنه منذ أن بدأ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الصين خلال ولايته الأولى، بدأ المصدرون الصينيون بنقل إنتاجهم إلى الخارج بأعداد كبيرة، واختار العديد منهم التمركز فى جنوب شرق آسيا.

لكن دول جنوب شرق آسيا نفسها أصبحت هدفًا لرسوم جمركية أمريكية باهظة فى أبريل، عندما أعلن ترامب ما يسمى بالرسوم "المتبادلة" التى تصل إلى 49% على الواردات من المنطقة، بالإضافة إلى رسوم جمركية إضافية باهظة بلغت 145% على السلع الصينية.

ورغم أن واشنطن جمدت منذ ذلك الحين الرسوم "المتبادلة"، وخفضت الرسوم الجمركية على الصين إلى 30%، لكن لم يتم إلغائها. ومن المقرر أن تعود إلى حيز التنفيذ قبل نهاية الصيف ما لم يتم التوصل إلى اتفاق. وقد دفع ذلك العديد من الشركات الصينية إلى تنويع قواعد إنتاجها، وبرزت مصر كخيار بديل شائع بفضل موقعها الاستراتيجى واستقرارها النسبى وانخفاض معدل الرسوم الجمركية الأمريكية.

وفرضت واشنطن على مصر الحد الأدنى من الرسوم جمركية بنسبة 10% فى أبريل، وهناك شعور بين المستثمرين الصينيين بأنها أقل عرضة لاستهداف التعريفات الجمركية الأمريكية المستقبلية.

وكانت جمعية أعمال مصرية قد أعلنت فى مارس الماضى عن 10 صفقات استثمارية صينية جديدة بقيمة إجمالية 60 مليون دولار أمريكى، معظمها مشاريع صناعية تتركز فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وبلغ إجمالى الاستثمار الأجنبى المباشر للصين فى مصر 1.29 مليار دولار أمريكى اعتبارًا من عام 2023، وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات، وفقًا للأرقام الرسمية الصينية. وتشير التقارير إلى أن أكثر من 2500 شركة صينية نشطة فى البلاد.