شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو من منطقة بات يام: الصواريخ الإيرانية تمثل تهديدا وجوديا لإسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

قال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال من منطقة بات يام، أن إسرائيل تخوض معركة وجودية وإيران ستدفع ثمنا باهظا، متابعا: "الصواريخ الإيرانية تمثل تهديدا وجوديا لإسرائيل"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، سقوط 13 قتيلا، ونحو 250 مصابًا، إثر سقوط صواريخ إيرانية على عدة مناطق بإسرائيل.

تصاعدت التوترات بين إيران وإسرائيل، بشكل ملحوظ خلال الساعات الأخيرة، بعدما شنّت إسرائيل فجر أول أمس الجمعة هجومًا واسعًا، استهدف مواقع إيرانية باستخدام أكثر من 200 طائرة حربية، طالت منشآت نووية ومراكز أبحاث وقواعد عسكرية، وفقًا لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

