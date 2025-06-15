بالصور.. بروتوكول تعاون شامل بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وقناة النهار فى التدريب الإعلامى والخدمات الطبية والثقافية

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القاهرة - سامية سيد - خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: البروتوكول مع قناة النهار خطوة استراتيجية لربط الدراسة الأكاديمية بالواقع العملي وإعداد جيل إعلامى يواكب تحديات العصر علاء الكحكي: تعاوننا مع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يعكس إيماننا بدعم الكوادر الإعلامية الشابة وتمكينهم من اكتساب الخبرة المهنية الحقيقية الكحكى يثنى على مستشفى سعاد كفافى الجامعى ويؤكد: نموذج مشرف للرعاية الصحية المتكاملة وتستحق تسليط الضوء على دورها في دعم المنظومة الصحية والتعليمية الإعلامى محمد فودة: جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تخلق بيئة تعليمية متكاملة وفرص عملية حقيقية تمهد الطريق المهني للطلاب وتهيئهم بقوة لسوق العمل

في إطار حرصها على دعم التجربة التعليمية المتكاملة لطلابها، وقعت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بروتوكول تعاون مشترك مع قناة النهار والشركات الشقيقة لها، بالتنسيق مع كلية الإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وذلك بهدف تعزيز الجوانب التطبيقية في العملية التعليمية وإعداد كوادر إعلامية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل.

ويهدف التعاون إلى تقديم برامج تدريبية متخصصة لطلاب كلية الإعلام بالجامعة، تتيح لهم فرصا حقيقية للتدريب العملي داخل بيئة العمل الإعلامي، بما يمكنهم من ربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيق المهني، ويساعدهم على اكتساب مهارات العمل داخل المؤسسات الإعلامية على أرض الواقع، ويشتمل البرنامج التدريبي على تخصصات متعددة تغطى أهم مجالات الإعلام، ومنها إعداد البرامج، والتصوير والإخراج، والتحرير الصحفي، بالإضافة إلى التدريب على الإعلانات والتسويق الرقمي، والعلاقات العامة، وذلك تحت إشراف نخبة من المتخصصين في قناة النهار.

ويتضمن البروتوكول تنفيذ برنامج تدريبي مكثف يمتد لمدة أسبوعين، بإجمالي 36 ساعة تدريبية، يدمج بين الجانبين النظري والعملي داخل المؤسسات الإعلامية، بهدف تعزيز مهارات الطلاب المهنية وربطها بالتطبيقات الواقعية، كما يشمل البرنامج تنظيم زيارات ميدانية منتظمة لطلاب كلية الإعلام إلى عدد من المؤسسات الإعلامية الشريكة، على أن تضم كل زيارة عددا لا يتجاوز 10 طلاب شهريًا، بما يتيح تجربة تعليمية معمقة وشخصية، تعزز من فهمهم لطبيعة العمل داخل هذه المؤسسات، وعقب انتهاء الدورة، يمنح الطالب شهادة تدريب معتمدة تفيد باجتيازه متطلبات البرنامج بنجاح، بما يعزز من سيرته الذاتية وفرصه المهنية مستقبلًا.

كما يشمل التعاون بندا خاصا بالترويج الإعلامي، حيث تتولى القناة دعم التعريف بخدمات مستشفى سعاد كفافي الجامعي عبر وسائل الإعلام المختلفة، ضمن خطة تسويقية متفق عليها، وفي إطار التزام الجامعة سيتم تقديم خصومات خاصة لموظفى قناة النهار على الخدمات الطبية داخل مستشفى سعاد كفافي، بما يعكس حرص المؤسسة التعليمية على التكامل بين الجانب الأكاديمي والرعاية الصحية للأفراد، حيث تعد مستشفى سعاد كفافي الجامعي صرحا طبيا عملاقا يجمع بين الحداثة والكفاءة والمهنية العالية، وتواكب المستشفى أحدث المعايير الطبية العالمية في تقديم خدمات الرعاية الصحية، وتتميز بوجود نخبة من الأطباء والاستشاريين في مختلف التخصصات، إلى جانب تجهيزات طبية متطورة تتيح تشخيصا دقيقا، كما تلعب المستشفى دورا بارزا في دعم العملية التعليمية والتدريبية لطلاب كلية الطب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بما يسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة ومتميزة، تجمع بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي داخل بيئة علاجية حقيقية، ويشمل أيضا التعاون بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وقناة النهار التعاون في تنظيم فعاليات ثقافية وفنية داخل مسرح أوبرا جامعة مصر، الذي يُعد من أبرز المنصات الثقافية في مصر، بما يعزز من دور الجامعة كمركز إشعاع فني وفكري، ويتيح للطلاب فرصًا إضافية للمشاركة في أنشطة إبداعية تواكب تطلعاتهم وتدعم مواهبهم.

ويأتي البروتوكول في إطار استراتيجية جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بقيادة خالد الطوخي رئيس مجلس الأمناء، التي ترتكز على تطوير التعليم الجامعي وربطه بالواقع المهني، من خلال شراكات حقيقية مع مؤسسات سوق العمل، بهدف تخريج كوادر إعلامية متميزة قادرة على المنافسة في السوق المحلي والدولي.

وفى هذا الإطار أكد خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية الجامعة التي تهدف إلى ربط الدراسة الأكاديمية بالواقع العملي، وإعداد جيل من الإعلاميين يمتلك أدوات العصر، من خلال التدريب العملي داخل المؤسسات الإعلامية الكبرى، بما يعزز قدرة الخريجين على المنافسة في سوق العمل المحلى والدولى.

وأوضح الطوخي أن الجامعة تضع في مقدمة أولوياتها تطوير الكوادر الشابة وتأهيلها وفقا لأحدث المعايير المهنية، مشيرا إلى أن هذا التعاون يترجم توجه الجامعة الدائم نحو الانفتاح على مؤسسات المجتمع المختلفة، وتوسيع آفاق الشراكة من أجل تحقيق تعليم تطبيقي حقيقي ومؤثر.

من جانبه أكد الكاتب والاعلامى محمد فودة عضو مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن توقيع هذا البروتوكول مع قناة النهار والشركات الشقيقة يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز البعد المهني في العملية التعليمية بكلية الإعلام، مشيرًا إلى أن الجامعة تؤمن بأهمية الدمج بين الجانب النظري والتطبيقي، لتمكين الطلاب من فهم آليات العمل الإعلامي داخل مؤسسات حقيقية، وهو ما يعزز من جاهزيتهم لسوق العمل.

وأضاف فودة أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لا تدّخر جهدا في توفير بيئة تعليمية متكاملة، تتخطى حدود قاعات الدراسة، وتوفر للطلاب فرصا عملية حقيقية تضعهم على أول الطريق المهني، مؤكدًا أن هذا التعاون سيمثل نموذجًا يحتذى به في الربط بين التعليم والإعلام بشكل فعال ومتطور.

وأعرب علاء الكحكي، مالك شبكة قنوات النهار، عن سعادته بالتعاون مع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مؤكدا أن هذا البروتوكول يعكس إيمان القناة بدورها في دعم الكوادر الإعلامية الشابة وتوفير فرص تدريبية حقيقية تمكنهم من خوض تجربة العمل المهني بشكل مبكر، داخل بيئة إعلامية احترافية تواكب تطورات السوق.

وأكد الكحكي، أن الهدف من توقيع هذا البروتوكول مع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا هو تأهيل طلاب كلية الإعلام لمواجهة التحديات المتسارعة التي يشهدها المجال الإعلامي، لاسيما في ظل التحول الرقمي الكبير الذي أصبح يفرض معايير جديدة على المهنة، مشيرا إلى أن البرنامج التدريبي يركز على تنمية مهارات الطلاب وتزويدهم بالأدوات الحديثة التي تُمكنهم من التفاعل بفاعلية مع متطلبات السوق الإعلامي، بما يضمن جاهزيتهم الكاملة لمستقبل الإعلام الرقمي.

وأثنى علاء الكحكي، مالك شبكة قنوات النهار، على المستوى المتميز للخدمات الطبية التي تقدمها مستشفى سعاد كفافي الجامعي، مؤكدًا أنها تمثل نموذجا مشرفا للرعاية الصحية المتكاملة، وأضاف أن المستشفى لا تكتفي بتقديم خدمة طبية عالية الجودة فحسب، بل تتميز أيضًا بالكفاءة المهنية والتجهيزات الحديثة، وهو ما يجعلها تستحق تسليط الضوء عليها وإبراز دورها في دعم المنظومة الصحية والتعليمية في مصر.



بروتوكول تعاون شامل بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وقناة النهار فى التدريب الإعلامى والخدمات الطبية والثقافية (1)



بروتوكول تعاون شامل بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وقناة النهار فى التدريب الإعلامى والخدمات الطبية والثقافية (2)



بروتوكول تعاون شامل بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وقناة النهار فى التدريب الإعلامى والخدمات الطبية والثقافية (3)



بروتوكول تعاون شامل بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وقناة النهار فى التدريب الإعلامى والخدمات الطبية والثقافية (4)



بروتوكول تعاون شامل بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وقناة النهار فى التدريب الإعلامى والخدمات الطبية والثقافية (5)