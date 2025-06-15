شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأسنان تتضامن مع 77 قضية لتكليف خريجى دفعة 2023 والان مع تفاصيل الخبر

قالت النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن اليوم الأحد 15 يونيو 2025، نظرت المحكمة الإدارية للصحة وملحقاتها بديوان مجلس الدولة العديد من الدعاوي المرفوعة من أطباء الأسنان دفعة 2023 مطالبين وزارة الصحة وإدارة التكليف بإصدار قرار تكليفهم أسوة بزملائهم خريجي الدفعات السابقة .

وحضر المستشار القانوني للنقابة العامة لأطباء أسنان مصر، وأثبت التدخل الانضمامي في جميع القضايا المنظورة أمام المحكمة، وقررت هيئة المحكمة التأجيل لجلسة 2/8/2025 لورود تقرير هيئة المفوضين وكذلك كلفت الحاضر عن النقابة بإعلان الأطراف بالتدخل الانضمامي.

كذلك نظرت نفس المحكمة مجموعة أخرى من القضايا الخاصة بـ أطباء الأسنان دفعة فبراير 2023 لإلحاقهم بدفعة 2022 وإصدار قرار تكليفهم وتدخلت النقابة العامة أيضاً إنضمامياً في هذه القضايا وتضامنت مع طلبات الأطباء المشروعة، وقررت هيئة المحكمة تأجيل هذه القضايا لجلسة 22 يونيو 2025 للإعلان بتدخل النقابة في هذه القضايا وكلفت الحاضر عن الأطباء بإدخال رؤساء الجامعات كطرف في هذه القضايا وإعلانهم بتقديم مستندات .

وفي سياق متصل، قد نظرت المحكمة الإدارية للصحة وملحقاتها بديوان مجلس الدولة في جلسة 1 يونيو 2025 عدد 22 قضية بخصوص تكليف دفعة فبراير 2023، وقد تداخلت النقابة العامة انضمامها مع القضايا المرفوعة، وقد قررت المحكمة التأجيل لجلسة 22 يونيو 2025

ليصبح إجمالي القضايا المرفوعة والتي تضامنت النقابة العامة معها 77 قضية بواقع 27 قضية خاصة بدفعة فبراير 2023 و50 قضية لدفعة يوليو 2023.

وتؤكد النقابة العامة لأطباء أسنان مصر كامل تضامنها ودعمها لأبنائها في مطالبهم المشروعة واستكمال الدعم القانونى.