شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجه رسائل هامة للحماية من أضرار ارتفاع درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام الأحد، 15 يونيو 2025 03:09 م

وجهت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة اتباع سلسلة من النصائح أثناء ارتفاع درجة الحرارة والتى تضمن :- - تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة في منتصف اليوم - الابتعاد عن ارتداء الملابس الداكنة وارتداء ملابس فاتحة اللون - شرب الكثير من الماء والسوائل - الاستحمام اليومي وغسل الأيدي باستمرار للترطيب - الحرص على تغطية الرأس

النصائح أثناء ارتفاع درجة الحرارة

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز