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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجه رسائل هامة للحماية من أضرار ارتفاع درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأحد، 15 يونيو 2025 03:09 م
وجهت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة اتباع سلسلة من النصائح أثناء ارتفاع درجة الحرارة والتى تضمن :-
- تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة في منتصف اليوم
- الابتعاد عن ارتداء الملابس الداكنة وارتداء ملابس فاتحة اللون
- شرب الكثير من الماء والسوائل
- الاستحمام اليومي وغسل الأيدي باستمرار للترطيب
- الحرص على تغطية الرأس
النصائح أثناء ارتفاع درجة الحرارة
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