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وزارة الصحة توجه رسائل هامة للحماية من أضرار ارتفاع درجات الحرارة

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الأحد، 15 يونيو 2025 03:09 م

وجهت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة اتباع سلسلة من النصائح أثناء ارتفاع درجة الحرارة والتى تضمن :-

- تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة في منتصف اليوم

- الابتعاد عن ارتداء الملابس الداكنة وارتداء ملابس فاتحة اللون

- شرب الكثير من الماء والسوائل

- الاستحمام اليومي وغسل الأيدي باستمرار للترطيب

- الحرص على تغطية الرأس


النصائح أثناء ارتفاع درجة الحرارة

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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