شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تنهى استعداداتها لتأمين امتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

أنهت وزارة الداخلية استعداداتها الأمنية اللازمة لتأمين سير امتحانات الثانوية العامة بجميع محافظات الجمهورية، وتضمنت خطة التأمين عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها:

. تكثيف خدمات أمنية تضم عناصر من الشرطة النسائية بمحيط لجان الامتحانات والطرق المؤدية إليها، لضمان إنتظام الحالة الأمنية ومنع أية محاولات للتكدس أو الإخلال بالنظام العام.



. الدفع بوحدات النجدة كأحد المحاور الأساسية فى خطة التأمين، حيث تمركزت فى نقاط إستراتيجية بمحيط لجان إمتحانات الثانوية العامة، مستعدة للإستجابة الفورية لأية بلاغات أو مواقف طارئة، كما تم دعم وحدات النجدة بعناصر شرطية مُدربة ومركبات حديثة مُزودة بأحدث الوسائل التكنولوجية، بما يُمكنها من سرعة التحرك والوصول إلى مواقع البلاغات فى وقت قياسى، وتُسهم النجدة بدور محورى فى تحقيق التغطية الأمنية الفعّالة، من خلال متابعة الحالة الأمنية ميدانياً، والتعامل السريع مع أى طارئ قد يؤثر على سير الإمتحانات، وذلك بجانب قوات التدخل السريع المزودة بعناصر الشرطة النسائية لضمان أعلى درجات الجاهزية والانضباط.



. تأمين عملية نقل أوراق الأسئلة والإجابات من خلال تعيين خدمات أمنية ثابتة ومتحركة لخطوط السير لضمان وصولها إلى اللجان بأعلى درجات الأمان والإنضباط.

كما شملت الخطط التأمينية تعزيز التواجد المرورى من خلال نشر خدمات مرورية مجهزة بأحدث الوسائل التقنية، لمتابعة الحالة المرورية لحظة بلحظة وتسهيل وصول الطلاب والمراقبين إلى مقار اللجان دون أية معوقات.



. رفع درجة الإستعداد بكافة المواقع الشرطية مع تفعيل غرف العمليات وربطها ميدانياً بغرف المتابعة المركزية لمراقبة الموقف الأمنى والتعامل الفورى مع أية مستجدات.



. كما يتم المتابعة الميدانية المستمرة من قِبل القيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بمختلف المديريات، للإطلاع على جاهزية القوات والتأكيد على تقديم الدعم اللازم للطلاب وأعضاء اللجان.



ومن منطلق حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية الحديثة، والتى ترتكز بأحد أهم محاورها على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وإتاحه فرص استكمال التعليم لنزلاء مراكز الإصلاح والـتأهيل، فقد تم عقد لجان إمتحانات الثانوية العامة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ، بعدد من مراكز الإصلاح والتأهيل مُجهزة بكافة الإحتياجات اللوجيستية لتوفير الأجواء المناسبة لأداء الإمتحانات، وذلك تنفيذاً للسياسة التى تنتهجها الوزارة فى التعامل مع النزلاء لإعادة تأهيلهم تمهيداً لإنخراطهم بالمجتمع عقب إنقضاء فترة عقوبتهم.



وأعرب أولياء أمور الطلبة والطالبات عن شكرهم وإمتنانهم لأجهزة وزارة الداخلية التى وفرت حالة الأمن بمحيط المدارس وكذا السيولة المرورية للطرق المؤدية لها، والتى ساهمت فى توفير الأجواء المناسبة لأداء أبنائهم الإمتحانات.

وتؤكد وزارة الداخلية أنها فى حالة إستنفار كامل خلال فترة الإمتحانات، وتُشدّد على إلتزام كافة العناصر الشرطية بآداء مهامهم وفقًا لأعلى معايير الإنضباط والإحترافية حفاظاً على أمن وسلامة الطلاب والمعلمين وكافة المشاركين فى إمتحانات الثانوية العامة.

امتحانات نزلاء مراكز التأهيل والإصلاح



امتحانات نزلاء مراكز التأهيل والإصلاح



خطة تأمين امتحانات الثانوية العامة



خطة تأمين امتحانات الثانوية العامة



خطة تأمين امتحانات الثانوية العامة



خطة تأمين امتحانات الثانوية العامة



خطة تأمين امتحانات الثانوية العامة



خطة تأمين امتحانات الثانوية العامة

خطة تأمين امتحانات الثانوية العامة



خطة تأمين امتحانات الثانوية العامة



خطة تأمين امتحانات الثانوية العامة

خطة تأمين امتحانات الثانوية العامة

خطة تأمين امتحانات الثانوية العامة

خطة تأمين امتحانات الثانوية العامة