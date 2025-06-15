شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: رؤيتنا للمستقبل ترتكز على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق نمو اقتصادى مستدام بمشاركة القطاع الخاص، متابعا أن القطاع الخاص يسهم بنحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي، متابعا: "رؤيتنا للمستقبل ترتكز على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وتذليل العقبات وتعزيز الحوكمة والشفافية".

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر التمويل الإنمائى لتمكين القطاع الخاص، أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي لمسيرة النمو الاقتصادى في مصر وأثبت قدرته على توليد أكثر من 80% من فرص العمل وهو العمود الفقري لاقتصادنا الوطنى.

وتابع أن الدولة اتخذت خطوات جادة لضبط الانفاق العام وتحديد سقف الاستثمارات العامة لتعزيز كفاءة تلك الاستثمارات ومنح مساحة أكبر للقطاع الخاص.



وتشهد فعاليات المؤتمر تسليط الضوء على جهود التمويل التنموي التي تمت خلال السنوات الخمس الماضية لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، كما سيتم الإعلان عن آليات تمويل، واتفاقات جديدة بالشراكة مع شركاء التنمية، لتمويل القطاع الخاص في مصر. فضلًا عن توقيع عدد من اتفاقيات المشروعات الجديدة بين القطاع الخاص وشركاء التنمية، والإعلان عن توسيع نطاق منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.