شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلتقى الرئيس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية والوفد المرافق له والان مع تفاصيل الخبر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك على هامش مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل"، الذي يعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإعراب عن تقديره للشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية، ولاسيما في ملف الطروحات الحكومية، والتي تعمل المؤسسة كمستشار استراتيجي للحكومة به، مشيدا بالدور الذي تقوم به المؤسسة في مجالات التعاون مع الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، ومؤكدا الحرص على استمرار هذا التعاون خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا الإطار، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالتعاون المثمر مع المؤسسة في طرح عدد من المطارات المصرية للإدارة والتشغيل أمام مجموعة من الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، لافتا في هذا الصدد للتجارب الناجحة لمؤسسة التمويل الدولية على المستوى العالميّ في ملف طرح المطارات للإدارة والتشغيل أمام القطاع الخاص، معربا عن تطلعه لسرعة الإعلان عن خطة طرح المطارات المصرية في أقرب وقت ممكن؛ حتى يتسنى بعدها بدء عملية الطرح، ومن ثم اختيار الشركات التي ستقوم بهذه المهمة.

وخلال اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء، أنه من المخطط الإعلان عن طرح أول المطارات المصرية للإدارة والتشغيل قبل نهاية العام الجاري، واصفا ذلك بأنه سيكون حدث مهم للغاية، وخاصة أنه سيتم للمرة الأولى إدارة وتشغيل المطارات المصرية بواسطة شركات متخصصة وناجحة في هذا المجال، ولها باع طويل في هذا الشأن.

بدوره، قدم مختار ديوب، الشكر لرئيس مجلس الوزراء، على دعمه المتواصل لنجاح عمل المؤسسة في مختلف ملفات العمل المشتركة، كما تقدم بالشكر لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على دعمها الدائم لفريق عمل مؤسسة التمويل الدولية في مصر.

وفي سياق حديثه، أشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، إلى أنه من المقرر الإعلان قريبا عن استراتيجية طرح المطارات للإدارة والتشغيل، على أن تبدأ بعدها إجراءات الترسية لاختيار واحدة من الشركات المتخصصة من القطاع الخاص لإدارة وتشغيل مطار الغردقة.

كما أعرب "مختار ديوب" عن تطلعه لتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية في العديد من ملفات العمل المشتركة، والتي من بينها قطاع السياحة بمجالاته المتنوعة، بما تشمله من سياحة: علاجية، وشاطئية، وثقافية، وطبية، وغيرها من أنواع السياحة الأخرى.

فيما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يتابع بصفة دورية أنشطة وملفات عمل مؤسسة التمويل الدولية في مصر.

وأعربت الدكتورة رانيا المشاط عن تقديرها للعمل المحترف الذي يقوم به فريق المؤسسة في مصر، مشيدة بالتعاون والشراكة القائمة بين الطرفين، خاصة في مجال طرح إدارة وتشغيل المطارات، ومشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقا على نطاق واسع مع فريق المؤسسة؛ لإعداد خطة للترويج ــ محليا وعالميا ــ لاستراتيجية طرح تشغيل وإدارة المطارات بالتعاون مع القطاع الخاص، منوهة إلى أنه سيتم خلالها التركيز على النماذج والتجارب الناجحة عالميا لإدارة وتشغيل المطارات بالشراكة مع القطاع الخاص.