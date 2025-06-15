شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: القطاع الخاص المحرك الرئيسى لمسيرة النمو الاقتصادى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته بمؤتمر التمويل الإنمائى لتمكين القطاع الخاص، إن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي لمسيرة النمو الاقتصادى في مصر، وأثبت قدرته على توليد أكثر من 80% من فرص العمل، وهو العمود الفقري لأقتصادنا الوطنى.

وتشهد فعاليات المؤتمر تسليط الضوء على جهود التمويل التنموي التي تمت خلال السنوات الخمس الماضية لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، كما سيتم الإعلان عن آليات تمويل، واتفاقات جديدة بالشراكة مع شركاء التنمية، لتمويل القطاع الخاص في مصر. فضلًا عن توقيع عدد من اتفاقيات المشروعات الجديدة بين القطاع الخاص وشركاء التنمية، والإعلان عن توسيع نطاق منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.