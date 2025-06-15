شكرا لقرائتكم خبر عن بدء فعاليات مؤتمر التمويل الإنمائى لتمكين القطاع الخاص بحضور رئيس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

حضر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمر التمويل الإنمائى لتمكين القطاع الخاص، والذي بدأت فعالياته منذ قليل.



وتشهد فعاليات المؤتمر تسليط الضوء على جهود التمويل التنموي التي تمت خلال السنوات الخمس الماضية لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، كما سيتم الإعلان عن آليات تمويل، واتفاقات جديدة بالشراكة مع شركاء التنمية، لتمويل القطاع الخاص في مصر. فضلًا عن توقيع عدد من اتفاقيات المشروعات الجديدة بين القطاع الخاص وشركاء التنمية، والإعلان عن توسيع نطاق منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.