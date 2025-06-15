شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يعتمد صرف 1.957 مليون جنيه رعاية اجتماعية وصحية لعمالة غير منتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد وزير العمل محمد جبران ، اليوم الأحد ، مبلغ مليون و957 ألفًا و842 جنيهاً من الحساب المركزي لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة ، عبارة رعاية اجتماعية، وصحية، وتعويضات حوادث يستفيد منها 827 عاملا غير منتظم في عدد من المحافظات.

وأشار الوزير، إلى أن هذا الدعم الجديد عبارة عن مليون و309 آلاف جنيه لعدد 306 عمال ، رعاية إجتماعية وصحية خاصة بـ"زواج، ومواليد ، وعمليات جراحية، ووفاة أقارب من الدرجة الأولى "، ومنح صحية بمبلغ 248 ألفًا و842 جنيهًا ، لعدد 519 عاملًا ، قيمة كشوف وإجراء تحاليل وأشعة وصرف علاج ، وكذلك 400 ألف جنيه ، لأسرتي عاملين لقيا مصرعهما بحوادث بمحافظتي البحيرة والشرقية .



وأكد وزير العمل على أن دعم وحماية العمالة غير المنتظمة مستمر بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.