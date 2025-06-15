شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ينعى الرئيس الأسبق للكنيسة الرسولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنعى الطائفةُ الإنجيليَّةُ بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، الدكتور القس سمير صادق أبسخيرون، الرئيسَ الأسبق للمجلس العام للكنائس الرسولية، وكلية اللاهوت الرسولية.

وأوضح بيان الطائفة الإنجيلية أن الدكتور القس سمير صادق أبسخيرون كرس حياتَه لتعليمِ وتدريبِ القادةِ والرعاة، بكلِّ عطاءٍ مملوءٍ بالإيمان.

ويُعرب الدكتور القس أندريه زكي عن خالصِ تعازيه القلبية لأسرةِ الراحل، والقس ناصر كتكوت، رئيس المجلس العام للكنائس الرسولية، وأعضاءِ المجلس، ومحبّيه، مشيدًا بما تركه من تأثيرٍ في حياةِ أجيالٍ من الخدّام، مصلِّيًا أن يمنحهم الرب جميعًا عزاءً سماويًّا، ورجاءً معزِّيًا.