شكرا لقرائتكم خبر عن ماشى بميزان فى سيارته.. محافظ الدقهلية يستوقف سيارة أنابيب للتأكد من الوزن والان مع تفاصيل الخبر

استوقف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم خلال جولته لتفقد لجان امتحانات الشهادة الثانوية، سيارة نقل محملة بأنابيب البوتاجاز، للتأكد من الالتزام بالوزن الرسمي المقرر للأنابيب ومعايرة الأنبوبة، وقام باستخراج ميزان من سيارته للتأكد من الالتزام بالوزن المحدد، وتبين سلامة وزن الأنابيب.

وأكد محافظ الدقهلية، أنه لن يتوقف عن تفقد كل الأماكن وجميع القطاعات في كل المجالات، ولن يسمح بالتلاعب في أي شىء يخص المواطنين، وأنه يفحص بنفسه كل شكوى، ويتفقد الأماكن بشخصه وبمفرده ودون علم أحد، للوقوف على الحقائق على الطبيعة، حرصا على مصالح المواطنين وتوفير الخدمات اللازمة لهم في كل مكان.

وأشار محافظ الدقهلية، إلى أنه لا يدخر جهدا في سبيل ضمان والتأكد من توفير كل الخدمات اللازمة للمواطنين ووصول الخدمة اللائقة إليه حيثما كان وفي جميع المجالات والقطاعات، وذلك كله حرصا على مصالح المواطنين.



جانب من جولة محافظ الدقهلية



محافظ الدقهلية يزن الانابيب