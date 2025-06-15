شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء أول امتحانات الثانوية العامة وخروج الطلاب من اللجان والان مع تفاصيل الخبر

خرج قبل قليل، طلاب وطالبات الثانوية العامة من لجان مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية للبنات بشارع الثورة في الدقي، بعد انتهاء أول يوم من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025، والذي تضمن مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وعبّرت العديد من الطالبات عن ارتياحهن النسبي تجاه مستوى الامتحانين، واصفات الأسئلة بأنها "مباشرة وفي مستوى الطالب المتوسط"، خاصة في مادة التربية الوطنية، بينما أشار البعض إلى وجود بعض الجزئيات التي احتاجت إلى تفكير في مادة التربية الدينية.

ويُذكر أن امتحانات المواد الأساسية من المقرر أن تبدأ خلال الأيام المقبلة، وسط استعدادات مكثفة من وزارة التربية والتعليم لضمان سير العملية الامتحانية بانتظام وانضباط.

وكانت قد أوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه قد تم الانتهاء بشكل كامل من تجهيز جميع اللجان على مستوى المحافظات، وتزويدها بجميع الوسائل اللازمة لضمان سير الامتحانات بانتظام، ولتوفير بيئة ملائمة للطلاب، كما تم الانتهاء من تجهيز استراحات المعلمين والملاحظين بكافة المحافظات، وتزويدها بكافة وسائل الراحة الضرورية لضمان أداء عملهم على أفضل وجه خلال فترة الامتحانات.



انتهاء أول امتحانات الثانوية العامة