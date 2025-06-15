شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: انضباط كامل بلجان امتحانات الثانوية العامة فى اليوم الأول والان مع تفاصيل الخبر

صرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن اليوم الأول لـ امتحانات الثانوية العامة شهد حالة من الانضباط الكامل في مختلف اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الإجراءات المختلفة التي تم اتخاذها بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم والمحافظات والجهات المعنية انعكست على تحقيق انضباط سير العملية الامتحانية بمختلف محافظات الجمهورية، فضلا عن التنسيق الكامل مع وزارة الداخلية لضمان تأمين محيط اللجان الامتحانية، مشيرا إلى أن الوزارة لم تتلقى أي شكاوى بخصوص سير امتحاني مادة التربية الدينية ومادة التربية الوطنية.



