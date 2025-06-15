شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: اليونسكو تختار بنك المعرفة المصري منصة رائدة عالميًّا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التعليم العالى، أنه في إنجاز دولي جديد لمنظومة التعليم والمعرفة في مصر، تم اختيار بنك المعرفة المصري من قِبل منظمة اليونسكو كـ"منصة رائدة للمعرفة ودعم التعلم في العالم".

وقالت الوزارة، يعكس هذا الاختيار المكانة العالمية التي يحظى بها بنك المعرفة المصري، ودوره المتميز في إتاحة مصادر معرفية وعلمية متقدمة لجميع فئات المجتمع، مما يسهم في تعزيز جودة التعليم، وتوسيع نطاق الوصول إلى المعرفة الرقمية.