شكرا لقرائتكم خبر عن رابط نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى 2025 فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، قبل قليل، نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024-2025 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، إلكترونيًا.

ويمكن لأولياء الأمور في محافظة الجيزة الاستعلام، الآن، عن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بالرقم القومي للطالب أو الطالبة من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، اضغط هنا..

وينطلق العام الدراسي الجديد 2025 / 2026، في 20 سبتمبر 2025 وينتهي في 11 يونيو 2026، بواقع 36 أسبوعًا دراسيًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

ويبدأ الفصل الدراسي الأول في 20 سبتمبر 2025 وحتى 22 يناير 2026، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل يوم السبت الموافق 10 يناير 2026.

وحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 إلى الخميس الموافق 11 يونيو 2026 على أن يكون موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم السبت الموافق 16 مايو 2026.

وانطلقت امتحانات شهادة الثانوية العامة 2025، اليوم الأحد، 15 يونيو، حيث أدى الطلاب على مستوى محافظات الجمهورية امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية كمواد غير مضافة للمجموع.

واستقبلت اللجان 768 ألفا و353 طالبا بالنظام الجديد و45 ألفا و522 طالبا بالنظام القديم، موزعين على 1973 لجنة، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون و6 لجان بالمستشفيات و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، بمشاركة 120 ألف و232 ملاحظا ومراقبا بإجمالى 2029 لجنة بجميع أنحاء الجمهورية.