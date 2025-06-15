شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الدولة ومحافظ الأقصر يفتتحان مكتب توثيق الشهر العقاري والان مع تفاصيل الخبر

في إطار الزيارات الميدانية المستمرة التي يقوم بها المستشار أحمد عبود – رئيس مجلس الدولة، افتُتح صباح اليوم مكتب توثيق الشهر العقاري بمجمع محاكم مجلس الدولة بمحافظة الأقصر، وذلك بحضور المهندس عبد المطلب عمارة – محافظ الأقصر، وعدد من المستشارين أعضاء المجلس الخاص، والأمين العام، ومساعدي وزير العدل، فضلًا عن لفيف من قضاة وقاضيات مجلس الدولة.

ويأتي إنشاء مكتب توثيق الشهر العقاري داخل مجمع محاكم مجلس الدولة بالأقصر لتيسير حصول المتقاضين على الخدمات، في إطار ما تتبناه الدولة من خطوات عملية نحو تحقيق رؤية “الجمهورية الجديدة”.

ويُعد هذا الافتتاح جزءًا من سلسلة افتتاحات مماثلة يتم تنفيذها داخل محاكم مجلس الدولة على مستوى الجمهورية، بهدف تقريب الخدمات العدلية من المواطنين.

وخلال اللقاء الذي عقده المستشار أحمد عبود مع القضاة والقاضيات والإداريين العاملين بالمجمع، أعرب عن خالص شكره وتقديره لتفانيهم في أداء رسالة العدالة السامية، مؤكدًا أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، تحرص على دعم المنظومة القضائية، وتقريب جهات التقاضي من المواطنين، وتقديم خدمات عدلية عصرية ومتكاملة، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في الدعاوى.

من جانبه، أعرب المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، عن تقديره البالغ لدور مجلس الدولة وما يقدمه في سبيل تحقيق العدالة للمواطنين.

واختتم المستشار أحمد عبود زيارته بالتعبير عن اعتزازه بمشاركة محافظ الأقصر في افتتاح المكتب الجديد، متمنيًا استمرار التعاون والتواصل، بما يصب في مصلحة الوطن وخدمة المواطنين.



افتتاح الشهر العقاري بمجمع مجلس الدولة بالأقصر



افتتاح الشهر العقاري بمجمع مجلس الدولة بالأقصر