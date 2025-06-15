شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار تحديد قيمة رسم استخراج جواز السفر بـ500 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد قرار وزارة الداخلية بتحدد قيمة رسم استخراج جواز السفر المنصوص عليه بالمادة (8) من القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه بمبلغ خمسائة جنيه، وتضاعف هذه القيمة في حالة طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف، وذلك كله بالإضافة إلى الرسوم الأخرى المقررة قانونا، ويلغى قرار وزير الداخلية رقم 470 لسنة 2024 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

استخراج جواز السفر لأول مرة..

يقدم قطاع الجوازات فى وزارة الداخلية خدمات سهلة وسريعة للمواطنين، فى إطار التحول الرقمى، حيث يتم استخدام أسلوب النداء الآلى على المواطنين داخل مقار الجوازات.

ويستطيع المواطن استخراج جواز السفر لأول مرة، شريطة وجود هذه المستندات:

1- بطاقة الرقم القومى سارية المفعول.

2- يتم تقديم بطاقة الرقم القومى، اعتبارا من سن السادسة عشر، أما بالنسبة للأقل من سن السادسة عشر يكتفى بشهادة الميلاد المميكنة.

3- تقديم 3 صور ملونة حديثة وبالمواجهة وذات خلفية بيضاء مقاس 4×6.

4- مستند التجنيد بالنسبة للذكور.

5- المؤهل الدراسى فى حالة عدم ثبوته بالبطاقة.

6- رسوم استخراج جواز السفر لأول مرة.

نص القرار

نص القرار