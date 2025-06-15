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محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير شارع أحمد زكى بدار السلام.. صور

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  • محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير شارع أحمد زكى بدار السلام.. صور 1/4
  • محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير شارع أحمد زكى بدار السلام.. صور 2/4
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  • محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير شارع أحمد زكى بدار السلام.. صور 4/4

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القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

الأحد، 15 يونيو 2025 01:07 م

قام د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة بجولة تفقدية مفاجئة لمتابعة أعمال التطوير التى تمت بشارع أحمد زكى.

وأكد محافظ القاهرة أن أعمال التطوير بالشارع الذي يمتد بأحياء دار السلام والبساتين شملت رفع كفاءة الأرصفة والإنارة والبلدورات ومستوى التشجير.

وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على وجود حملات دورية مكثفة لمنع الانتظار الخاطىء بالشارع بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور القاهرة، ورفع السيارات المتهالكة والاشغالات، ومتابعة مستوى النظافة به للحفاظ على السيولة مرورية .

وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على رؤساء الأحياء بالتواجد الميدانى اليومى لمتابعة استمرار حملات الحفاظ على ما تم من تطوير بالشارع ومنع عودة الاشغالات مرة أخرى.

رافق المحافظ فى جولته رؤساء أحياء المعادى ، ودار السلام والبساتين وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير شارع أحمد زكى

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محافظ القاهرة يتفقد تطوير شارع أحمد زكى

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جولة محافظ القاهرة فى شارع أحمد زكى

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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