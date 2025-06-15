شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة: امتحان الدين يفوق التربية الوطنية فى السهولة والان مع تفاصيل الخبر

أبدى طلاب وطالبات الثانوية العامة ارتياحًا نسبيًا بعد أداء أول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025، في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، اليوم الأحد، داخل لجان مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية للبنات بشارع الثورة بالدقي، حيث اعتبروا أن امتحان الدين كان أكثر سهولة مقارنة بمادة التربية الوطنية.

وقالت إحدى الطالبات إن امتحان التربية الدينية جاء مباشرًا وخاليًا من التعقيدات، مضيفة: "كان في أسئلة واضحة جدًا، وخاصة في الجزء الخاص بالآيات".

في المقابل، رأت بعض الطلاب أن امتحان مادة التربية الوطنية تطلّب تفكيرًا وتحليلًا في بعض جزئياته. وقالت أحد الطلاب أيضًا: "الوطنية مش صعبة بس محتاجة تركيز، امتحان الدين كان أسهل".

واتفقت أغلب الآراء على أن بداية الامتحانات كانت "مطمئنة نسبيًا"، كون المادتين غير مضافتين للمجموع، مما خفّف من حدة التوتر في أول يوم، وأعطى الطلاب والطالبات فرصة للتأقلم مع أجواء اللجان والانضباط.

ومن المقرر أن تستكمل امتحانات الثانوية العامة خلال الأسبوع المواد المضافة للمجموع الكلي، وسط استعدادات أمنية وتنظيمية من وزارة التربية والتعليم.



