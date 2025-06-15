شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عاجل من الأرصاد.. ارتفاع الأمواج 3 أمتار بهذه المناطق والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 15 يونيو 2025 12:02 م

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من اضطراب بالملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من (60:50) كم/س وارتفاع الأمواج من (3:2) أمتار.

ويشهد اليوم الأحد 15 يونيو 2025، طقس حار نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل الحرارة ليلاً وفى الصباح الباكر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى وجود نشاط للرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم ، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 36 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 28 درجة.

الصغرى 20 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 28 درجة.

الصغرى 20 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 40 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 40 درجة.

الصغرى 24 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 43 درجة.

الصغرى 27 درجة.