شكرا لقرائتكم خبر عن بدء دخول طلاب الثانوية العامة إلى اللجان بمدرسة جمال عبد الناصر فى الدقى والان مع تفاصيل الخبر

بدأت في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا، عملية دخول طالبات الثانوية العامة إلى لجان الامتحان بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية للبنات بشارع الثورة، التابعة لإدارة الدقي التعليمية، وذلك استعدادًا لأداء امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية، في أول أيام ماراثون الثانوية العامة 2025.

وسارت عملية الدخول في هدوء نسبي وسط إجراءات أمنية مشددة، وتواجد لأفراد الأمن، حيث تم تفتيش الطلاب طبقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم لمنع دخول أي أدوات إلكترونية محظورة، خاصة الهواتف المحمولة وسماعات البلوتوث.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه قد تم الانتهاء بشكل كامل من تجهيز جميع اللجان على مستوى المحافظات، وتزويدها بجميع الوسائل اللازمة لضمان سير الامتحانات بانتظام، ولتوفير بيئة ملائمة للطلاب، كما تم الانتهاء من تجهيز استراحات المعلمين والملاحظين بكافة المحافظات، وتزويدها بكافة وسائل الراحة الضرورية لضمان أداء عملهم على أفضل وجه خلال فترة الامتحانات.

وتم تجهيز غرفة العمليات المركزية بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالعاصمة الإدارية لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية بكافة المحافظات، فضلا عن التنسيق مع السادة المحافظين والجهات المعنية لضمان توفير الاجراءات المناسبة في محيط اللجان الامتحانية.

وتتيح الوزارة خطوطًا ساخنة بغرفة العمليات المركزية لاستقبال الشكاوى والاستفسارات، والإبلاغ عن أي حالات غش أو مخالفات، وذلك على الأرقام التالية: (20545083 – 20545082 – 20545095).



بدء دخول طلاب الثانوية العامة إلى اللجان



بدء دخول طلاب الثانوية العامة إلى اللجان بمدرسة جمال عبد الناصر بالدقى



بدء دخول طلاب الثانوية العامة إلى اللجان بمدرسة جمال عبد الناصر



